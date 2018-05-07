Избившая женщину и ребенка собачница из Петербурга получила год колонии

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к году колонии-поселения за избиение женщины и ее малолетнего ребенка на детской площадке. Соответствующее решение вынес Петроградский районный суд города.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. Федорова напала на женщину после просьбы вывести собаку с детской площадки. Она нанесла ей несколько ударов рукой и ногой, после чего ударила ее сына.

Кроме того, Федорова оказала сопротивление сотруднику охранного предприятия, который пытался помешать ей. Она распылила смесь из газового баллона, а затем еще раз ударила женщину ногой в область головы.

Против нее возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Хулиганство» и «Побои и иные насильственные действия из хулиганских побуждений». Суд приговорил подозреваемую к году колонии-поселения, а также оштрафовал на 500 тыс. рублей, передает «РИА Новости».