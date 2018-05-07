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Бегун умер во время марафона в Ирландии

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Фото: TASS/DPA/Jens Wolf
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Участник марафона в городе Белфаст (Северная Ирландия) умер от изнуряющей жары. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина почувствовал недомогание недалеко от парка Виктории. На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, после чего пострадавшего доставили в королевскую больницу.

В полиции подтвердили смерть мужчины. В ближайшее время причины случившегося будут установлены в ходе экспертизы.

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне Милан — Сан-Ремо. Спортсмен преодолел дистанцию 285 км за рекордные 29 часов и 44 минуты.

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