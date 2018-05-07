«Поезд памяти» посетит Курскую область

Курская область с 11 по 13 мая примет военно-патриотическую акцию «Поезд памяти. Санкт-Петербург — Курск — Санкт-Петербург». В ней участвуют 320 человек: ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, а также школьники и молодежь.

Для них будут организованы экскурсии по Северному и Южному фасу Курской дуги. «Поезд памяти» — это не только знакомство с памятными местами, но в первую очередь знакомство молодого поколения со старшим — с очевидцами и участниками сражений. Об этом сообщает «Курская правда».

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) по своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых событий Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нем участвовали около 2 млн человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов.