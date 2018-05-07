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Минобороны опубликовало видео испытаний боевой машины «Терминатор»

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Министерство обороны России опубликовало ролик, на котором демонстрируются боевые возможности новой военной техники, в том числе боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которую впервые представят 9 мая на параде Победы в Москве.


«В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака» и 7,62-мм пулемет ПКТМ», — говорится в подписи к ролику. 

Как уточняет телеканал «Звезда», «Терминатор» предназначен для уничтожения огневых точек, пехоты и других опасных для танковых подразделений объектов. По мнению специалистов, машина имеет очень хорошую баллистическую защиту, улучшенную скорость и способна работать даже в условиях применения ядерного оружия.

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