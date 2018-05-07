Житель Австралии установил новый рекорд сборки кубика Рубика

Австралиец установил новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Об этом пишет издание Cnet.

На международных соревнованиях по сборке головоломки в Мельбурне 22-летний Феликс Земдегс справился с этой задачей за 4,22 секунды. Отмечается, что он не в первый раз принимает участие в состязаниях. В 2016 году Земдегс смог установить рекорд в 4,73 секунды, в 2017 году его превзошел американец Патрик Понс с результатом 4,69 секунды. В 2018 году австралиец вновь стал победителем.

Как сообщает НСН, в 2015 году он установил рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой, показав результат в 6,88 секунды. Также Феликс Земдегс признан лучшим в мире сборщиком кубика Рубика.