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Житель Австралии установил новый рекорд сборки кубика Рубика

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Фото: Depositphotos/FRANCISGONSA
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Австралиец установил новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Об этом пишет издание Cnet.

На международных соревнованиях по сборке головоломки в Мельбурне 22-летний Феликс Земдегс справился с этой задачей за 4,22 секунды. Отмечается, что он не в первый раз принимает участие в состязаниях. В 2016 году Земдегс смог установить рекорд в 4,73 секунды, в 2017 году его превзошел американец Патрик Понс с результатом 4,69 секунды. В 2018 году австралиец вновь стал победителем.

Как сообщает НСН, в 2015 году он установил рекорд по сборке кубика Рубика одной рукой, показав результат в 6,88 секунды. Также Феликс Земдегс признан лучшим в мире сборщиком кубика Рубика.

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