Два ребенка пострадали в ДТП с маршруткой в Брянске

Годовалый младенец и восьмилетний мальчик пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Брянске. Иномарка не пропустила микроавтобус.

По данным ГИБДД, 42-летний водитель Hyundai при повороте не предоставил преимущество маршрутке. Водитель микроавтобуса применил экстренное торможение, в результате часть пассажиров упала. Травмы получили годовалый малыш и восьмилетний мальчик, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

У обоих пострадавших детей выявлены ушибы головы, их отправили домой без назначения лечения. ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.