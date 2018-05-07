УФАС проводит проверку цен на бензин в Пензенской области

Управление антимонопольной службы по Пензенской области провело мониторинг цен на бензин по запросу ИА «Пенза-Пресс». В редакцию поступили жалобы местных жителей, возмущенных резким подорожанием топлива.

Выяснилось, что стоимость заправки автомобиля повысили АО «Пензанефтепродукт» и ООО «Лукаойл-Нижневолжскнефтепродукт». В адрес компаний направлены запросы о предоставлении экономического обоснования роста цен. После анализа их ответов будет установлено наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, в конце апреля УФАС по Петербургу возбудило дело в отношении ОАО «Ленметрогипротранс», которое разрабатывало проектную документацию для новых станций метро «Дунайская», «Новокрестовская» и «Беговая».