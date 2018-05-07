Мемориал воинам-медикам откроют в Ульяновске

Мемориальный комплекс в Ульяновске посвятили врачам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Его открытие запланировано на 8 мая.

Мемориал расположился на территории областной клинической больницы. На нем увековечены имена медиков из Ульяновской области, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Всего на мемориале указаны 148 врачей, сообщает 1ul.ru.

Проект мемориала реализовали совместно с Медицинской палатой. В церемонии открытия примет участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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