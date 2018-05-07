Джабраилов отказался от идеи вернуть изъятый судом наградной пистолет

Бывший сенатор Умар Джабраилов отозвал свою просьбу вернуть ему наградной пистолет, изъятый по решению суда после стрельбы в одном из элитных отелей в центре Москвы, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Постановлением суда производство по ходатайству о разрешении судьбы вещественного доказательства прекращено в связи с его отзывом», — приводит ее слова «РИА Новости».

Причины такого решения она не пояснила.

29 августа Умара Джабраилова задержали в отеле Four Seasons, где он несколько раз выстрелил в потолок своего номера из наградного пистолета. По его словам, эти действия были вынужденными: таким образом он якобы отреагировал на «непристойное поведение службы безопасности отеля и отношение отеля к своему клиенту».

Специальный тест показал, что сенатор находился под воздействием наркотиков. В итоге Джабраилова приговорили к штрафу в размере 500 тыс. рублей, а также изъяли тот самый наградной пистолет.

В 2004–2009 годах Джабраилов был членом Совфеда, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году он участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.



