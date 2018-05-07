Прямой эфир

Джабраилов попросил вернуть изъятый судом наградной пистолет

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший сенатор Умар Джабраилов попросил суд вернуть наградной пистолет, изъятый после стрельбы в одном из столичных отелей, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Она отметила, что в суд от Джабраилова поступило ходатайство о праве на ношение и хранение оружия, передает «РИА Новости».

29 августа Умар Джабраилов был задержан после инцидента в отеле Four Seasons, где он несколько раз выстрелил в потолок своего номера из наградного пистолета. По его словам, эти действия были вынужденными: таким образом он якобы отреагировал на «непристойное поведение службы безопасности отеля и отношение отеля к своему клиенту». 

Экспресс-тест показал, что сенатор находился под воздействием наркотических веществ. Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), но отпустили под подписку о невыезде. Позже бизнесмен заявил, что сожалеет о случившемся. Джабраилова приговорили к штрафу в размере 500 тыс. рублей, а также изъяли наградной пистолет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джабраилов после стрельбы в Four Seasons купил тир
Суд оштрафовал Джабраилова на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017