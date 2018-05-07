Джабраилов попросил вернуть изъятый судом наградной пистолет

Бывший сенатор Умар Джабраилов попросил суд вернуть наградной пистолет, изъятый после стрельбы в одном из столичных отелей, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Она отметила, что в суд от Джабраилова поступило ходатайство о праве на ношение и хранение оружия, передает «РИА Новости».

29 августа Умар Джабраилов был задержан после инцидента в отеле Four Seasons, где он несколько раз выстрелил в потолок своего номера из наградного пистолета. По его словам, эти действия были вынужденными: таким образом он якобы отреагировал на «непристойное поведение службы безопасности отеля и отношение отеля к своему клиенту».

Экспресс-тест показал, что сенатор находился под воздействием наркотических веществ. Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), но отпустили под подписку о невыезде. Позже бизнесмен заявил, что сожалеет о случившемся. Джабраилова приговорили к штрафу в размере 500 тыс. рублей, а также изъяли наградной пистолет.