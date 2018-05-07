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Трибуны за 62 млн рублей построят для биатлонистов в Тюменской области

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Уватский район Тюменской области потратит 62,6 млн рублей на возведение трибун в биатлонном комплексе. Тендер объявлен на сайте госзакупок.

Согласно данным тендера, будет построено трехэтажное здание с открытой трибуной для болельщиков. В самом здании расположатся комнаты для судей, дикторская, помещения для подготовки лыж и радиоузел, сообщает портал «Наш город».

Площадь помещений в здании составит около 500 кв. м, непосредственно на трибуны отведено 150 кв. м. Кроме того, подрядчик должен сделать парковку и газон.

Строительство планируется закончить в течение 160 дней с момента заключения контракта.

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