Власти Германии ищут уклоняющуюся от тюрьмы «наци-бабушку»

Власти немецкой земли Нижняя Саксония выдали ордер на арест 89-летней Урсулы Хавербек, которую осудили к двухлетнему тюремному заключению за отрицание холокоста, сообщает Deutsche Welle.

Пожилая женщина не явилась отбывать наказание, срок которого начинался на прошлой неделе. Ее дом в городе Флото пустует уже длительное время, а местонахождение разыскиваемой пока неизвестно.

Хавербек, которую немецкие СМИ окрестили нацистской бабушкой, никогда не сидела в тюрьме, несмотря на то что ее обвиняли сразу в нескольких случаях отрицания холокоста.

В частности, она заявляла, что в информации о газовых камерах на территории концентрационного лагеря Аушвиц «нет ни слова правды».

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей уничтожения, располагавшийся в 1940–1945 годах в Польше возле города Освенцим. За время существования «фабрики смерти» здесь убито около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составили евреи.