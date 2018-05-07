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На Украине обвинили Россию в причастности к обстрелу Мариуполя

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Фото: РИА Новости/Никита Сергеев
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Российские военные причастны к обстрелу Мариуполя в 2015 году, в результате которого погибли 30 человек, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

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Он утверждает, что в распоряжении СБУ есть записи перехваченных телефонных переговоров, в которых обсуждается обстрел Мариуполя.

По словам Грицака, операцией руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук. Также к обстрелу причастны полковник Александр Цаплюк (позывной «Горец») и подполковник Максим Власов (позывной «Югра»), передает «РИА Новости».

Глава СБУ отметил, что по делу об обстреле Мариуполя проходят 11 человек: четверо граждан Украины, остальные — россияне. Все они объявлены в розыск по линии Интерпола. Грицак добавил, что украинские власти передадут материалы расследования в Международный суд ООН до 12-14 июня.

Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, Киев возложил ответственность за обстрел кварталов Левобережного района Мариуполя, произошедшего 24 января 2015 года. В свою очередь, представители провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) утверждали, что в данном случае речь идет о провокации украинской стороны.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил о намерении властей страны обнародовать план по противодействию «российской агрессии». Ожидается,что документ будет готов в июне 2018 года.

 

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