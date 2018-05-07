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Иностранные паспорта обнаружены на дне озера Кабан в Казани

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Спасательную лодку и паспорта иностранных граждан нашли во время уборки дна казанского озера Кабан. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Санитарно-экологические двухмесячники проводятся каждый год с 1 апреля по 31 мая. «В один год, когда мы проводили уборку дна водного объекта в Казани совместно с Русским географическим обществом, была обнаружена неожиданная находка — спасательная лодка. Помимо этого, на озере Кабан была найдена связка паспортов граждан Ближнего Востока, всего десять штук», — рассказал Шадриков.

Набережную озера Кабан планируется открыть после реконструкции 1 июня. По ней можно будет через парк «Миллениум» дойти до исторических мест Старо-Татарской слободы. На правом берегу со стороны улицы Салимжанова появятся велосипедная и пешеходная дорожки, площадка развлечений Open street и другие зоны для отдыха.

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