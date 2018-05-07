Крупный пес внезапно появился в кадре во время прогноза погоды

Крупная собака внезапно появилась в кадре во время прогноза погоды на британском телеканале WMUR-TV, что застало врасплох ведущего Джоша Джаджа. Забавное видео опубликовано на Youtube.

«… позади меня собака», — сказал он, а затем рассмеялся.

Как рассказал ведущий в своем Twitter, собаку зовут Белла.

Забавные случаи во время телепередач происходят не в первый раз. Так, в марте ботинок одной из сотрудниц Би-би-си насмешил зрителей утреннего шоу.