Крупный пес внезапно появился в кадре во время прогноза погоды
Крупная собака внезапно появилась в кадре во время прогноза погоды на британском телеканале WMUR-TV, что застало врасплох ведущего Джоша Джаджа. Забавное видео опубликовано на Youtube.
«… позади меня собака», — сказал он, а затем рассмеялся.
Как рассказал ведущий в своем Twitter, собаку зовут Белла.
Забавные случаи во время телепередач происходят не в первый раз. Так, в марте ботинок одной из сотрудниц Би-би-си насмешил зрителей утреннего шоу.