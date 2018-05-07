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Поломка системы транзитного контроля Литвы вызвала пробку на границе со стороны России

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Около 200 фур скопилось на территории Калининградской области у границы с Литвой из-за сбоя в работе системы транзитного контроля прибалтийского государства. В настоящее время специалисты устранили неисправность, сообщил представитель литовской таможни Витас Волунгявичюс.

«Хочу сообщить, что с 15.30 (время совпадает с мск) Национальная система транзитного контроля работает в обычном режиме», — приводит его слова «РИА Новости».

7 мая Калининградская областная таможня сообщила, что из-за сбоя в работе информационных систем литовская сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью 2–4 автомобиля в час. В связи с этим на границе образовалась пробка. Там также рассказали, что проблемы на границе с республикой возникли еще 4 мая, передает ТАСС.

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