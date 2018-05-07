Колокольчики развесили на деревьях в Тамбове в память о героях ВОВ

Акция «Аллея памяти» прошла в Тамбове. Активисты развесили на деревьях сотни колокольчиков.

Памятная акция проходила в Парке Победы. По словам организаторов, колокольчики символизируют души солдат, павших в боях Великой Отечественной войны. В мероприятии принимали участие студенты, преподаватели, волонтеры и неравнодушные жители Тамбова, которые заинтересовались акцией. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

«Аллея Памяти» проходит в Тамбове уже в пятый раз. Впервые же колокольчики в память о героях развесили в Москве в 2009 году.