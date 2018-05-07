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Освобожденного под залог во Франции Керимова выписали из больницы

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Сенатор Сулейман Керимов выписан из госпиталя имени Вишневского.

«Он у нас находился на лечении, у него были сложные нарушения ритма. Мы ему ритм полностью восстановили, и вчера он был выписан домой», — сообщил начальник кардиохирургического центра больницы профессор Александр Лищук.

Из-за проблем с самочувствием Керимов вынужден был пропустить церемонию инаугурации президента Владимира Путина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на  Алексея Красовского, помощника сенатора.

Политика предупредили, что проблемы с сердцем могут повториться из-за стресса.

В ноябре 2017 года Керимов находится под следствием во Франции по обвинению в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Сенатор освобожден из-под стражи под залог. Ожидается, что суд над ним состоится в конце 2018 года или позже.

Сенатору запрещено самовольно покидать пределы Лазурного Берега, однако он периодически приезжает в РФ с разрешения суда.

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