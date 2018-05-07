Алиев поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы азербайджанский лидер тепло поздравил российского коллегу с вступлением в должность президента РФ и пожелал ему успехов на высоком государственном посту. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также затронули некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня.

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялось официальное вступление в должность избранного президента России Владимира Путина, который занял высший государственный пост страны в четвертый раз. В ходе инаугурации российский президент впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж».