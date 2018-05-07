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Посевную кампанию в Омской области сократят из-за дождей

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Сроки посевной кампании в Омской области будут изменены из-за дождливой погоды. Аграриям придется работать круглосуточно.

С учетом прогноза погоды посевная кампания продлится с 15 по 30 мая. Чтобы уложиться в срок, фермерам предстоит провести сев организованно и в круглосуточном режиме. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

Всего сельскохозяйственными культурами будет засеяно порядка 3,34 млн га. Это на 8,3 тыс. га больше, чем в 2017 году, пишет РИА «Омск-информ».

Аграрии планируют расширить площади посева подсолнечника, масличного льна и рапса.

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