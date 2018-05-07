Велотур «Тенька Вояж» протяженностью 600 км состоится на Колыме

Велотур «Тенька Вояж» состоится в Магаданской области этим летом. Заявки на участие подали 25 велосипедистов, которым предстоит преодолеть более 600 км по Тенькинской трассе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

26 июля 2018 года в городе Сусуман запланирован старт велотура «Тенька Вояж». Участие в нем примут 25 спортсменов из Магаданской области и Приморского края. Финишировать велосипедистам предстоит в Магадане, таким образом маршрут пройдет через реку Аян-Юрях и поселки Кулу, Омчак, Усть-Омчуг, Мадаун, Палатка. Протяженность всего пути составит более 600 км, сообщает ИА MagadanMedia.

Предполагается, что тур займет семь дней, но, как отметили в Туристском информационном центре, пройти трассу можно не торопясь, наслаждаясь пейзажами живописной трассы, а можно и постараться прийти к финишу одним из первых.

Во время заезда за спортсменами будут следить ученые из научно-исследовательского центра «Арктика». Специалисты будут наблюдать за физическими показателями участников.

Организаторами выступают правительство Магаданской области, министерство культуры и туризма региона и Туристский информационный центр.