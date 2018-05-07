Экс-спикера Сената Бельгии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура бельгийского города Монс предъявила бывшему главе сената королевства Арману Де Деккеру обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Он подозревается в получении взятки в €700 тыс. за помощь в прекращении уголовного преследования миллиардера Патоха Шодиева.

Для ухода бизнесмена от ответственности парламентарий «способствовал быстрому принятию ряда новых законов» и оказал давление на бельгийский минюст, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Шодиев причастен к сделке 2010 года между Францией и Казахстаном по поставке партии вертолетов Eurocopter. В 2011 году были выявлены нарушения в контракте, и тогда стороны сделали все возможное для вывода из-под ответственности Шодиева.

Бизнесмен имеет бельгийское гражданство и входит в тройку богатейших граждан страны с капиталом в $3,7 млрд.