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Экс-спикера Сената Бельгии обвинили в злоупотреблении полномочиями

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Прокуратура бельгийского города Монс предъявила бывшему главе сената королевства Арману Де Деккеру обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями. Он подозревается в получении взятки в €700 тыс. за помощь в прекращении уголовного преследования миллиардера Патоха Шодиева.

Для ухода бизнесмена от ответственности парламентарий «способствовал быстрому принятию ряда новых законов» и оказал давление на бельгийский минюст, сообщает ТАСС со ссылкой на местные  СМИ.

Шодиев причастен к сделке 2010 года между Францией и Казахстаном по поставке партии вертолетов Eurocopter. В 2011 году были выявлены нарушения в контракте, и тогда стороны сделали все возможное для вывода из-под ответственности Шодиева.  

Бизнесмен имеет бельгийское гражданство и входит в тройку богатейших граждан страны с капиталом в $3,7 млрд. 

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