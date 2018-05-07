Названа причина взрыва в доме в Ставрополе

Взрыв в одном из многоэтажных домов в Ставрополе произошел из-за самоподрыва. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе.

Собеседник агентства отметил, что угрозы жителям дома нет, расселение не проводится, передает ТАСС.

Взрыв произошел в понедельник, 7 мая, в многоэтажном доме на улице Шпаковской. Как сообщает «Интерфакс», по предварительным данным, гранату в пролете между 8-м и 9-м этажами привел в действие бывший сотрудник правоохранительных органов 1978 года рождения.

В результате взрыва мужчина погиб. Мотивы его поступка неизвестны.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб города. Здание, где произошел взрыв, оцеплено.