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Названа причина взрыва в доме в Ставрополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Взрыв в одном из многоэтажных домов в Ставрополе произошел из-за самоподрыва. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе.

Собеседник агентства отметил, что угрозы жителям дома нет, расселение не проводится, передает ТАСС.

Взрыв произошел в понедельник, 7 мая, в многоэтажном доме на улице Шпаковской. Как сообщает «Интерфакс», по предварительным данным, гранату в пролете между 8-м и 9-м этажами привел в действие бывший сотрудник правоохранительных органов 1978 года рождения.

В результате взрыва мужчина погиб. Мотивы его поступка неизвестны.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб города. Здание, где произошел взрыв, оцеплено.

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