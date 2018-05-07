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Газопровод поврежден из-за рухнувшей лоджии жилого дома в Удмуртии

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В Кизнере республики Удмуртия обрушилась лоджия в многоквартирном доме № 35 по улице Южной. Происшествие стало причиной порыва газопровода.

Сигнал об обрушении поступил 5 мая в 03:33, пишет ИА «Сусанин». Никто не пострадал. В настоящее время ведется расчистка территории и выясняются причины инцидента.

Как сообщал портал iz.ru, возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания недостроенного рынка-ангара в Саратове. В ходе прокурорской проверки установлено, что в январе 2017 года сотрудник ООО «Эксперт-Консалтинг» признал строение на улице Весенней безопасным и соответствующим всем нормам. Еще в 2016 году власти через суд пытались признать постройку незаконной и добиться ее сноса.

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