Карантин по бешенству ввели в Ростовской области

Заболевание бешенством выявлено у шакала в Ростовской области. В связи с этим в Пролетарском районе введен карантин.

Ограничения распространяются на территорию Манычского опытного охотничьего хозяйства. Именно там был обнаружен шакал с опасным для человека и домашних животных вирусным заболеванием. До 24 июня в Пролетарском районе запрещено продавать восприимчивых к бешенству животных и проводить выставки, пишет RostovGazeta.

Всего с начала года в Ростовской области выявлено пять случаев бешенства.

Как сообщал портал iz.ru, большое число случаев заболевания выявлено в Орловской области. Только в конце апреля сообщалось о гибели четырех лисиц, всего же с начала года бешенство выявлено почти у 40 животных.