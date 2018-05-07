Эрдоган связал будущее человечества с решением палестинской проблемы

Решение палестинской проблемы и вопроса о статусе Иерусалима определит будущее человечества. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства отметил, что палестинцы являются символом всех угнетенных в мире из-за массовых убийств и несправедливости. По его мнению, молчание международного сообщества в будущем приведет к тому, что ни один народ мира не сможет чувствовать себя в безопасности.

«Мы продолжим прилагать усилия и использовать наш потенциал на благо человечества и, прежде всего, наших братьев: палестинцев, сирийцев и африканцев», — заявил Эрдоган.

Президент Турции также выступил с критикой в адрес международных организаций, ответственных за обеспечение мира и безопасности в Палестине, назвав их «лицемерными», передает Anadolu.

Противоречия между палестинцами и израильтянами обострились в декабре 2017 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Статус древнего города — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что он является «единой и неделимой» столицей Израиля. Согласно резолюциям ООН, спор об Иерусалиме должен быть решен в ходе прямых переговоров между сторонами.