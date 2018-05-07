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Липецкая «Уютерра» не смогла продать товарный знак за 100 млн рублей

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Липецкая сеть товаров для дома «Уютерра» не смогла продать свой товарный знак за 95,5 млн рублей. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как уточняет ИА «Абирег», кроме основного знака также предлагалось купить товарные знаки «СГ-Центр», WinterTale, «Зимний», «Уютология» и «Территория уюта».

Еще одним лотом на этих же торгах было нежилое здание компании, площадь которого составляет 838,2 кв. м, а также право аренды земельного участка в Новосибирске. Начальная стоимость этих активов — 1,5 млн рублей. На них также не нашлось желающих. Из-за отсутствия заявок ранее «Уютерра» не смогла продать свою штаб-квартиру в Липецке.

Активы вновь будут выставлены на торги в июне. Цену планируется снизить.

Портал iz.ru  в феврале 2017 года сообщал о том, что главу сети товаров для дома Александра Селиверстова признали банкротом. А ранее о банкротстве объявила и сама «Уютерра».

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