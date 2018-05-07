Липецкая «Уютерра» не смогла продать товарный знак за 100 млн рублей

Липецкая сеть товаров для дома «Уютерра» не смогла продать свой товарный знак за 95,5 млн рублей. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как уточняет ИА «Абирег», кроме основного знака также предлагалось купить товарные знаки «СГ-Центр», WinterTale, «Зимний», «Уютология» и «Территория уюта».

Еще одним лотом на этих же торгах было нежилое здание компании, площадь которого составляет 838,2 кв. м, а также право аренды земельного участка в Новосибирске. Начальная стоимость этих активов — 1,5 млн рублей. На них также не нашлось желающих. Из-за отсутствия заявок ранее «Уютерра» не смогла продать свою штаб-квартиру в Липецке.

Активы вновь будут выставлены на торги в июне. Цену планируется снизить.

Портал iz.ru в феврале 2017 года сообщал о том, что главу сети товаров для дома Александра Селиверстова признали банкротом. А ранее о банкротстве объявила и сама «Уютерра».