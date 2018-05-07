Дело завели после гибели ребенка на водоеме в Башкирии

Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в водоеме Кигинского района Башкирии. Стастья — «Халатность». Решение о возбуждении дела было принято по результатам процессуальной проверки.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и круг лиц, которые могли быть к этому причастны, сообщает «МедиаКорСеть».

Портал iz.ru сообщал о том, что шестилетний мальчик погиб 30 апреля. Он играл около водоема рядом с деревней, поскользнулся на льду и упал в воду. Поблизости не оказалось никого, кто мог бы помочь ему. Позже тело ребенка обнаружил его отец.