Додон поздравил Путина с вступлением в должность

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента России. Текст поздравления опубликован на официальном сайте пресс‐службы молдавского лидера.

«Вы стали символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря вашим усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав», — говорится в послании.

По словам Додона, Россия является лидером в борьбе за построение новых основ мирового порядка, которые базируются на равноправии, сообщает телеканал «360».

Додон добавил, что приложит все усилия, чтобы сохранить партнерские отношения между странами и упрочить отношения с Россией.

Владимир Путин официально вступил в должность президента России 7 мая. Церемония инаугурации состоялась в Кремле. Путин впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж».