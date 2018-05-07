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Путин объявил благодарность изготовителю командных пунктов для «Ярс» и «Воевода»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность предприятию «Обуховский завод», изготавливающему командные пункты для подвижных ракетных комплексов «Ярс» и «Воевода», а также комплектующие для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С–300 и С–400.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 7 мая.

«За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, высокие показатели в производственной деятельности объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод», город Санкт-Петербург», — говорится в распоряжении Путина.

Президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. В день вступления в должность президента РФ опубликованы его четыре указа, документы Владимир Путин подписал 6 мая.

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