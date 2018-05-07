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Объекты культурного наследия в Оренбурге сдадут в аренду

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Администрация Оренбурга на льготных условиях передаст 12 объектов культурного наследия в аренду. Пользователи зданий будут отвечать за их сохранность.

Все объекты фактически остались без собственника после реализации программы переселения из аварийного жилья. Власти Оренбурга уже заключили соглашения о намерениях с потенциальными арендаторами на льготных условиях. На инвесторов будут наложены обязательства по восстановлению и сохранению старых зданий, пишет РИА «Оренбуржье».

Ряд домов, связанных с историей городских мечетей, планируется передать Духовному управлению мусульман Оренбургской области. Община уже организовала охрану домов, уборку территорий и установку заборов.

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