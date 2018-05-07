В МАМТе поставили «Триумф времени и бесчувствия» Генделя

Российская премьера оратории Генделя «Триумф времени и бесчувствия» пройдет в Московском академическом музыкльном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Спектакль покажут в течение пяти вечеров начиная с 17 мая.

Постановку на малой сцене театра осуществил один из самых успешных российских режиссеров Константин Богомолов вместе с талантливым дирижером Филиппом Чижевским, который является музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком спектакля.

Почему спектакль поставлен именно на малой сцене, в интервью «Известиям» рассказал гендиректор МАМТа Антон Гетьман.

«Дело в том, что в этой постановке крайне важна камерная атмосфера, которой в зале на тысячу мест добиться практически невозможно, — таково режиссерское решение. <…> Это первая постановка этой оратории в России, первый опыт Константина Богомолова в опере, первый опыт модельера Саши Терехова как художника по костюмам в опере. Здесь много чего впервые. Мне кажется, это многообещающий проект, который может открыть для публики в первую очередь нового оперного режиссера, а самое главное — новую интерпретацию этого материала», — сказал Гетьман.

Оратория исполняется на итальянском языке. Для участия в постановке театр пригласил ансамбль Questa Musica, который специализируется на исполнении старинной и барочной музыки.