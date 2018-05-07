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Здания Кургана ко Дню Победы украсили баннерами с ошибками

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Баннеры, на которых допущены орфографические ошибки, вывесили на зданиях Кургана ко Дню Победы. Фотографии праздничных баннеров, установленных на здании главпочтампта и кинотеатра «Россия» обсуждаются в соцсетях.

Изготовители написали на них «оборонна Севостополя» и «Защитники Бресткой крепости».

Пресс-служба администрации Кургана в понедельник, 7 мая, заявила, что не причастна к изготовлению баннеров и не заказывала их. Отмечается, что изготовитель плакатов – рекламное агентство «Контур», баннеры сделали бесплатно для украшения города ко Дню Победы, передает «Газета.ру».

Около года назад тираж детских альбомов «Рисуем по номерам» с изображением исторических персонажей был изъят в Нидерландах. Причиной стало изображение Гитлера на одной из страниц раскрасок. 

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