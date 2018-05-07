Сакура расцвела в центре Санкт-Петербурга

На Литейном проспекте в центре Санкт-Петербурга зацвела сакура. Необычное для северного города дерево растет в Саду дружбы (Китайском дворике) возле домов №15–17, который является уменьшенной копией шанхайского сада Юй Юань («Сада Радости»). При этом сакура, расположенная в Ботаническом саду, еще не покрылась цветами.

Как пишет ИА FlashNord, в Петербург пришла по-настоящему летняя погода. Всю неделю будет солнечно, сильного ветра и дождей не ожидается.

8 мая воздух прогреется +15 градусов, в День Победы — до +16. Еще теплее станет в четверг — +18, а в пятницу будет до +20 градусов.