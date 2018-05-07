Камер на дорогах Нижнего Новгорода станет больше перед ЧМ-2018

Количество видеокамер будет увеличено на дорогах в Нижнем Новгороде. Это связано с проведением в городе матчей в рамках ЧМ-2018. Установка новых устройств проводится в рамках реализации контракта по созданию системы «Безопасный город».

Как сообщает ИА «НьюсНН», тестированием видеосистемы занимается региональный центр управления пассажирскими перевозками. Он был создан на период мундиаля для оперативного контроля исполнения плана управления перевозками и прошел тестирование во время проведения третьего матча на стадионе «Нижний Новгород».

По словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Вадима Власова, камеры отслеживают прибытие и уход болельщиков, а также движение общественного транспорта, после чего передают данные в центр управления. Информация выводится на видеостену и анализируется специалистами. В центре также есть видео-конференц-связь областных и федерального центров и каналы связи со специалистами силовых структур.

В Нижнем Новгороде, напомним, в рамках ЧМ-2018 будут сыграны матчи сборных Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, а также Швейцарии и Коста-Рики. Кроме того, там пройдут матчи 1/4 и 1/8 финала.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, федеральные власти будут поддерживать стадион в Нижнем Новгороде в течение двух лет.