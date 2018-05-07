Бизнесмен Капчук заявил о конфискации британского паспорта

Бизнесмен Сергей Капчук сообщил, что у него конфисковали британский паспорт. Сейчас коммерсант едет в российское посольство, которое находится в хорватской столице Загребе.

«У меня конфисковали британский паспорт на въезде в Хорватию. Сказали явиться в британское посольство», – рассказал Капчук журналистам iz.ru.

Ранее бизнесмен был вынужден уехать из Великобритании. Причиной этого стала позиция Капчука по делу об отравлении британского шпиона и экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В интервью телеканалу РЕН ТВ бизнесмен заявил, что считает все обвинения в адрес России спланированной провокацией западных политиков, которая призвана оправдать возможные удары по Сирии.

После этого, по словам Капчука, на него открыли настоящую охоту западные спецслужбы. Они требовали «обвинять Россию», чего он делать не стал.

Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в этом Россию, при этом никаких доказательств представлено не было. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на нежелание британской стороны сотрудничать при расследовании инцидента.

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