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Курс евро на вторник снижен на 82 копейки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Официальный курс доллара США установлен Банком России на вторник, 8 мая, на уровне 62,7148 рубля. Это на 48,64 копейки ниже предыдущего значения.

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Курс европейской валюты также понижен — курс евро на 8 мая составит 74,8125 рубля, это ниже предыдущего показателя на 82,67 копейки.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 63,95 копейки и составляет 68,1588 рубля.

В апреле российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро после уведомления Вашингтона об отсутствии намерений вводить санкции против Москвы в ближайшее время. 

Опрос показал, что большинство жителей России не обеспокоены ростом курсов иностранных валют. Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты испытывают только 36% граждан.

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