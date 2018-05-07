Курс евро на вторник снижен на 82 копейки

Официальный курс доллара США установлен Банком России на вторник, 8 мая, на уровне 62,7148 рубля. Это на 48,64 копейки ниже предыдущего значения.

Курс европейской валюты также понижен — курс евро на 8 мая составит 74,8125 рубля, это ниже предыдущего показателя на 82,67 копейки.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 63,95 копейки и составляет 68,1588 рубля.

В апреле российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару и евро после уведомления Вашингтона об отсутствии намерений вводить санкции против Москвы в ближайшее время.

Опрос показал, что большинство жителей России не обеспокоены ростом курсов иностранных валют. Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты испытывают только 36% граждан.