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Более 300 тыс. цветов высадят в Южно-Сахалинске

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Высадка однолетних цветов началась на улицах Южно-Сахалинска. В общей сложности в этом году планируют высадить порядка 345 тыс. саженцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году на городских улицах и скверах планируют высадить более 345 тыс. саженцев разнообразных цветов. Как рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян, первыми начали высаживать анютины глазки, так как они не боятся перепадов температур. При этом каждый год расцветка анютиных глазок меняется, сообщает ИА SakhalinMedia.

Затем, после наступления благоприятных погодных условий, клумбы на Коммунистическом проспекте и площадях Славы, Победы и Ленина, планируют украсить 21 тыс. саженцев виолы. По традиции это растение высаживают к майским праздникам.

После этого начнется высадка астр, бархатцев, петуний и других цветов. По завершении специалисты приступят к другой части озеленительных работ: прополке и обработке зеленых насаждений от вредителей.

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