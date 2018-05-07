Мантуров рассказал о своем отношении к работе в новом правительстве

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ему было бы интересно работать в новом составе кабмина.

«Мое мнение: если пригласят, то, конечно, интересно было бы», — цитирует министра «РИА Новости».

Мантуров отметил, что никому еще не делали предложений войти в новый состав правительства.

В соответствии со 116-й статьей Конституции после инаугурации нового президента РФ правительство слагает свои полномочия.

Денис Мантуров возглавляет Минпромторг с 21 мая 2012 года, до этого четыре года занимал должность замглавы ведомства. Оба назначения он получил при формировании правительства очередным президентом России.

В обязанности главы Минпромторга входит курирование государственных программ импортозамещения.