Возбуждено дело о гибели рыбака в Калининградской области

В Калининградской области возбуждено уголовное дело после гибели рыбака в акватории Куршского залива. Следователи считают, трагедию можно было предотвратить.

Трое мужчин на автомобиле 25 февраля выехали на лед со стороны поселка Ушаково Полесского округа. За рулем был 64-летний местный житель. Машина провалилась в воду на расстоянии 9,5 км от береговой линии Заливино, сообщает Калининград.Ru.

Два человека выплыли, а 53-летний мужчина, который был на заднем сиденье автомобиля, не смог самостоятельно выбраться и утонул. Пожилой водитель подозревается в причинении смерти по неосторожности.