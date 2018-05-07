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Возбуждено дело о гибели рыбака в Калининградской области

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В Калининградской области возбуждено уголовное дело после гибели рыбака в акватории Куршского залива. Следователи считают, трагедию можно было предотвратить.

Трое мужчин на автомобиле 25 февраля выехали на лед со стороны поселка Ушаково Полесского округа. За рулем был 64-летний местный житель. Машина провалилась в воду на расстоянии 9,5 км от береговой линии Заливино, сообщает Калининград.Ru.

Два человека выплыли, а 53-летний мужчина, который был на заднем сиденье автомобиля, не смог самостоятельно выбраться и утонул. Пожилой водитель  подозревается в причинении смерти по неосторожности.

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