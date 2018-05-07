Двухлетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа в Астрахани
Мальчик скончался в больнице после падения с большой высоты в Астрахани. Двухлетний ребенок упал из-за москитной сетки.
Малыша с травмами доставили в областную детскую больницу вечером 6 мая. Утром 7 мая ребенок скончался. По данным МВД, мальчик получил множественные травмы в результате падения с высоты восьмого этажа, сообщает «Астрахань 24».
По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса мальчика.
В Якутии трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома 6 мая, мальчик скончался.