Прямой эфир

Двухлетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа в Астрахани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мальчик скончался в больнице после падения с большой высоты в Астрахани. Двухлетний ребенок упал из-за москитной сетки.

Малыша с травмами доставили в областную детскую больницу вечером 6 мая. Утром 7 мая ребенок скончался. По данным МВД, мальчик получил множественные травмы в результате падения с высоты восьмого этажа, сообщает «Астрахань 24».

По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса мальчика.

В Якутии трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома 6 мая, мальчик скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две двухлетние близняшки выпали из окна многоэтажного дома в Кирове
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017