Двухлетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа в Астрахани

Мальчик скончался в больнице после падения с большой высоты в Астрахани. Двухлетний ребенок упал из-за москитной сетки.

Малыша с травмами доставили в областную детскую больницу вечером 6 мая. Утром 7 мая ребенок скончался. По данным МВД, мальчик получил множественные травмы в результате падения с высоты восьмого этажа, сообщает «Астрахань 24».

По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса мальчика.

В Якутии трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома 6 мая, мальчик скончался.