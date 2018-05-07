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Четыре БТР и крупную партию оружия‍ нашли у бизнесмена под Самарой

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Фото: РИА Новости
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Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области изъяли 52 единицы огнестрельного оружия и 35,7 тыс. патронов из ангара под Самарой, который принадлежал местному предпринимателю. Также там обнаружили четыре бронетранспортера (БТР), сообщает «РИА Новости».

По данным журналистов, у бизнесмена есть документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. 

«Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями», — сказал собеседник агентства, отметив, что это незаконно. 

В ангаре также обнаружили бортовой «УАЗ», в кузове которого был установлен сейф для перевозки крупных партий оружия, и станки, которые могли использоваться для переделки оружия. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 мая в ФСБ России заявили о задержании пятерых членов группировки ИГ (запрещена в РФ), планировавших теракты в России. 

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