Жители Симеиза просят открыть им доступ к местным пляжам

Жители Симеиза (Большая Ялта) требуют открыть им проход к местным пляжам. Они просят главу поселка разобраться, почему бесплатные пляжи оказались закрыты. В качестве примера они приводят ситуацию с пляжем «Башмак», который сейчас недоступен из-за действий администрации санатория «Симеиз».

ИА «Крыминформ» приводит слова одной из активисток, которая обращает внимание на то, что многие жители поселка зарабатывают сдачей жилья внаем, а ограничение доступа к береговой линии негативно сказывается на привлекательности их домов для туристов.

По словам другой активистки, эта проблема тянется еще со времен принадлежности Крыма Украине. Вопрос поднимается каждый год перед открытием туристического сезона, но решения найти так и не удалось.

В территориальном органе администрации Ялты в поселке Симеиз агентству отказались дать оперативный комментарий по поводу этой ситуации.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что власти Ялты намерены прекратить договорные отношения с недобросовестными пользователями пляжных территорий. При проверках нарушения обнаружены в Симеизе, Алупке, Форосе и Отрадном.