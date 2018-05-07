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Депутат на Ставрополье незаконно получил кредиты на 30 млн рублей

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Депутат городского совета Благодарного в Ставропольском крае подозревается в незаконном получении кредитов для своего убыточного предприятия Мокро-Буйволинский «Зерно-Продукт». 

По версии следствия, в 2015 году он три раза подавал в банк фиктивные документы о наличии прибыли, отмечает NewsTracker. На основании этих сведений выданы кредиты на общую сумму более 30 млн рублей. Деньги мужчина не вернул. Депутату грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как писал портал iz.ru, уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». Деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовскому металлургическому заводу, которым владел политик.

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