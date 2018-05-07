Более 2 тыс. человек приняли участие в «Эстафете Победы» в Хабаровске

Более 2 тыс. представителей спортивных федераций, спортсменов и тренеров приняли участие в традиционном спортивном пробеге «Эстафета Победы» в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

В воскресенье, 6 мая, на набережной Амура стартовал пробег «Эстафета Победы» посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в акции приняли более 2 тыс. человек разных возрастов: от самых маленьких, которых привели родители, до пенсионеров, сообщает ИА AmurMedia.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов. Он отметил, что разный возраст участников говорит о том, что Хабаровский край — спортивный регион, и подобные мероприятия необходимы для того, чтобы память о событиях войны была жива.

Колонна спортсменов финишировала у мемориального комплекса площади Славы, где затем прошла церемония возложения цветов.

Акция «Эстафета Победы» проходит в Хабаровске уже более десяти лет. Инициатором выступает Российский союз боевых искусств при поддержке правительства края. Также поддержку в проведении оказывают многие спортивные организации.