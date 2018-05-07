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В Уфе снесут квартал и построят на его месте новые дома

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Целый квартал будет снесен в столице Башкирии. Вместо него появятся новые жилые дома. Утверждены проекты планировки и межевания района в границах улиц Бехтерева, Пирогова и Менделеева.

Как уточняет ИА «Башинформ», сносу подлежат 15 частных домов. Также не станет гаражей и инженерных сетей. Сохранятся лишь один малоэтажный дом и Свято-Сергиевский собор.

Позже на этом участке, площадь которого 3,7 га, появятся три высотки до 35 этажей, детский сад, подземные парковки, кафе и трансформаторные подстанции.

Между тем ранее местные жители подали петицию в приемную главы Башкирии с просьбой не застраивать старый квартал. Они считают, что это приведет к транспортной проблеме в микрорайоне, а местные школа и детский сад будут переполнены.

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