Автомобиль врезался в ресторан в штате Нью-Йорк

Автомобиль врезался в ресторан в американском городе Мамаронек (штат Нью-Йорк). В результате инцидента три человека получили серьезные травмы, они находятся в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали, сообщает местное издание Mamaroneck Daily Voice.

Инцидент произошел в воскресенье вечером Enzo's Restaurant, когда в заведении было много посетителей. Точное число пострадавших пока не называется. Причины, по которым водитель протаранил ресторан, неизвестны, пишет сайт kp.ru.

Похожий инцидент произошел в канадском Торонто 24 апреля текущего года, когда водитель микроавтобуса намеренно въехал в пешеходов на тротуаре. Погибли 10 человек, 15 получили травмы.