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Иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре в Самаре

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Два человека пострадали в результате наезда легкового автомобиля в Самаре. Иномарка сбила пешеходов, выехав на тротуар.

По данным МВД, водитель Volkswagen допустил выезд на пешеходную часть в районе перекрестка улиц Полевой и Мичурина. В результате пострадали пожилые мужчина и женщина. Пешеходов доставили в больницу, они госпитализированы, сообщает НИА «Самара».

ГИБДД проводит проверку и устанавливает причины аварии.

Как сообщал портал iz.ru, в штате Нью-Йорк автомобиль врезался в фасад ресторана, пострадали несколько человек.

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