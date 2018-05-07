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Всероссийский химический диктант напишут в Мурманске

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Мурманск присоединится к Всероссийскому химическому диктанту, акции, которую организуют Московский госуниверситет им. Ломоносова, химический факультет МГУ и корпорация «Российский учебник». Она пройдет 12 мая. Химический диктант, как заявляют его инициаторы, призван популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности.

Как уточняет ИА «Би-порт», в Мурманской области площадкой для акции станет Мурманский государственный технический университет. Диктант будет длиться 60 минут. Участникам предложат 25 вопросов. Варианты ответов на них прилагаются, необходимо лишь выбрать правильный. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни современного человека, а также показывает химическую природу окружающего мира.

Составители заданий ранее утверждали, что специального химического образования не требуется для того, чтобы пройти тест. Достаточно умения рассуждать и мыслить логически.

В России ранее прошла образовательная акция «Тотальный диктант». В 2018 году в ней приняли участие более 277 тыс. человек, что является рекордом за всё время проведения.

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