Умер известный итальянский режиссер Эрманно Ольми

Известный итальянский режиссер Эрманно Ольми скончался в возрасте 86 лет, сообщает в понедельник, 7 мая, агентство АНСА.

Ольми снял десятки фильмов. В 1978 он стал обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за ленту «Дерево для башмаков», в 1988 году получил «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за «Легенду о святом пропойце». Кроме того, режиссер известен своим самобытным стилем повествования, который можно охарактеризовать как притча, уточняет ТАСС.

По данным журналистов, режиссер был серьезно болен, но, несмотря на это, много работал. Его последняя полнометражная картина «Вернутся зеленые луга» вышла в 2014 году.